Darty réduit le prix de la montre connectée Garmin Venu 2 Plus, mais aussi des promos sur des PC, TV...

Mettons en avant la montre connectée Garmin Venu 2 Plus qui profite d'une excellente réduction sur Darty.

Cette dernière est doté d'un boîtier de 1,3" avec un bracelet de 22 mm et un écran couleur AMOLED pour une définition de 416 x 416 px. La montre est dotée de fonctions sportives, mais aussi de suivi avancé de la santé avec le contrôle du rythme cardiaque, le suivi de la qualité du sommeil, le suivi de la respiration, le suivi du stress et de l'hydratation, l'oxymètre de pouls et même le cycle menstruel. De plus, vous profitez d'un assistant vocal.

Pour la partie sport, la Garmin Venu 2 Plus vous suit sur 25 modes sportifs et des entraînements spécifiques pour crossfit, ainsi que des exercices de renforcement musculaire. En ce qui concerne l'autonomie, la montre connectée offre 11 jours de fonctionnement ou 8 heures avec GPS activé.

Sur Darty, la montre connectée Garmin Venu 2 Plus est au prix de 387 € au lieu de 450 € avec la livraison gratuite.

