5 bons plans avec une montre connectée, des écouteurs, une caméra, un casque et un PC portable

Commençons notre top 5 avec les écouteurs Redmi Buds 3 Pro qui profitent d'une belle réduction de prix sur AliExpress.

Ils sont dotés de la technologie de réduction de bruit hybride avec des embouts isolant en partie de l'environnement, et une puce dédiée à la réduction de bruit. Vous avez aussi la possibilité de les connecter à 2 sources différentes grâce au Bluetooth 5.2.

Au niveau de l'autonomie, la batterie permet jusqu'à 28 heures d'autonomie grâce au boîtier, et ce dernier permet de recharger totalement les écouteurs en 2 heures 30. Pour finir, il ne faut que 10 minutes de charge pour pouvoir écouter 3 heures de musique.

Sur le site d'AliExpress, les écouteurs Redmi Buds 3 Pro sont au prix de 39 € en activant le coupon, et avec la livraison gratuite.



Continuons avec la montre connectée Garmin Venu qui profite d'une belle réduction sur Boulanger.

Elle est équipée d'un cadran de 43 mm incluant un écran couleur AMOLED avec une définition de 390 x 390 px. La montre propose plusieurs fonctions sportives, mais aussi un suivi avancé de la santé avec le contrôle du rythme cardiaque, du sommeil, du taux d'oxygène, de l'hydratation et même du cycle menstruel.

Sur la partie sport, la smartwatch Garmin Venu vous coache sur 20 modes sportifs. Vous pouvez aussi profiter de votre musique préférée avec Spotify et répondre directement à vos SMS depuis votre montre. Vous bénéficiez de 5 jours de fonctionnement ou 13 heures avec GPS activé grâce à sa batterie.

Sur Boulanger, la montre connectée Garmin Venu est au prix de 210 € au lieu de 280 € avec la livraison gratuite.



Passons au PC portable Acer Chromebook CB314 qui voit son prix chuter de 33 % sur Amazon.

Il est équipé d'un écran de 14" avec une définition de 1366 x 768 pixels avec la technologie ConfyView anti-reflets et des bordures fines. Le PC portable intègre le processeur MediaTek MT8183 avec 4 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage.

Nous notons la présence d'un port USB 2.0, d'un port USB Type C, d'une prise combo jack audio/micro 3,5mm et d'un microphone. Pour finir, vous profiterez d'une autonomie de 12 heures.

Le PC portable Acer Chromebook CB314 est au prix de 199 € au lieu de 299 € sur Amazon.



Continuons avec la caméra de surveillance TP-Link Tapo qui est actuellement en promotion sur Amazon.

Elle est dotée d'un capteur de 3 MP offrant une définition de 2304 x 1296 pixels. La caméra est capable de faire un mouvement horizontal de 360° et vertical de 114°. Cette dernière est capable de détecter des personnes tout en filtrant les animaux afin d'éviter les fausses alertes. Vous avez aussi la possibilité de filmer pendant la nuit. Pour finir, vous pouvez intégrer une carte microSD de 256 Go ou profiter du cloud pour stocker les images.

La caméra de surveillance TP-Link Tapo est au prix de 30 € au lieu de 40 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Finissons ce top 5 avec le casque pour gamer Corsair VOID Elite qui voit également son prix baisser de 43 %.

Le casque est doté de mousse à mémoire de forme protégée d'une maille microfibre respirante. De plus, il profite de transducteurs audio haut de gamme en néodyme de 50 mm. Nous notons aussi la présence d'un microphone omnidirectionnel optimisé, doté d'une fonction de sourdine. Pour finir, le casque est compatible avec les PC, PS4, Xbox One, Switch et sur les appareils mobiles via un connecteur universel 3,5 mm.

Sur Amazon, le casque gamer Corsair VOID Elite est au prix de 40 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



N'hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme les très belles promotions sur les vélos électriques pour le premier anniversaire de BuyBestGear ou encore notre sélection spéciale TV.