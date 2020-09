Garmin Venu Sq et Music : la nouvelle montre connectée sportive abordable disponible chez Amazon

Garmin avait dévoilé il y a quelques temps sa nouvelle montre connecté sportive proposée à un tarif abordable et arborant un design inhabituel pour la marque, avec comme ambition de venir concurrencer l'Apple Watch SE et la FitBit Sense, bien plus chères. Elle est aujourd'hui disponible chez Amazon.

Les amateurs de montres connectées connaissent forcément la marque Garmin qui s'est spécialisée depuis des années dans les montres connectées sportives haut de gamme.

Afin de toucher un public plus large, Garmin a décidé de proposer la Garmin Venu Sq proposée à un tarif beaucoup plus abordable. Dotée d'un boîtier carré aux angles arrondis (merci Apple ^^) et qui change des habituels boîtiers ronds de la plupart de ses montres, cette nouvelle montre connectée sportive propose un affichage 1,3 pouce 240 x 240 pixels avec dalle LCD protégé par du verre Gorilla Glass 4.

Elle est compatible Bluetooth, embarque son propre module GPS et dispose d'une fonction SOS. Elle intègre également au dos un cardiofréquencemètre optique et propose classiquement le suivi d'activité quotidienne et sportive avec mesure de la fréquence cardiaque, du nombre de pas ou encore de l'oxymétrie de pouls. Toutes ces informations sont ensuite synthétisées dans l'application Garmin accessible sur smartphone. Enfin, elle gère également les paiements sans contact via sa puce NFC.

A noter qu'une variante existe, nommée Garmin Vertu Sq Music elle embarque 4 Go de mémoire de stockage.

La toute nouvelle montre connectée sportive Garmin Venu Sq est disponible depuis aujourd'hui sur Amazon dans la boutique officielle de Garmin en différents coloris :

Vous la trouverez également chez Darty.