Gears : la licence prochainement de retour sur Xbox

La franchise Gears est indissociable de Microsoft : tout comme Halo, elle a largement participé au développement de l'image de la division Xbox au fil de plusieurs volets.

Mais voilà, si l'on met de côté Gears Tactics sorti en 2020, le dernier épisode majeur, Gears 5 commence à dater. Le titre de 2019 est d'ailleurs progressivement mis de côté par The Coalition qui avait annoncé en avril dernier le retrait de l'éditeur de cartes du jeu.

Ce retrait avait un but simple : limiter le temps passé par les développeurs sur le module pour pouvoir se concentrer au développement d'un nouvel épisode de la franchise. Et si The Coalition ne l'a pas admis immédiatement, ce sont les développeurs du jeu qui ont vendu la mèche.

Ainsi, on a pu voir une annonce de recrutement du studio sur LinkedIn accompagné d'une image d'un des personnages et du logo de Gears. Plusieurs postes sont à pourvoir dans l'artistique, le level design, l'ingénierie ou encore la production... Mais en fouinant dans les fiches de poste, on peut clairement lire que le studio recrute en vue de "forger l'avenir de la licence Gears et repousser les limites des plateformes et solutions de divertissement de Microsoft".

À ce stade, on ne sait pas si le projet est déjà lancé. Plusieurs rumeurs évoquaient déjà le développement de Gears 6 depuis quelques années. On pourrait donc assister à quelques surprises le 12 juin lors de l'événement de Microsoft et Bethesda.