Geek Day : quels sont les smartphones les plus recherchés sur le Web ?

Quels smartphones sont les plus populaires dans la recherche Web en France. La plate-forme Semrush donne un aperçu des attentes des consommateurs depuis le début de l'année.

Le 25 mai est la journée internationale des geeks et il est donc difficile de ne pas parler de smartphones, cet objet du quotidien qui a pris une nouvelle importance avec la crise sanitaire mondiale.

Mais au fait, quels sont les smartphones les plus recherchés sur le Web en France depuis le début de l'année ? La plate-forme analytique Semrush s'est intéressée à la question et produit un Top des smartphones les plus recherchés en France jusqu'à présent.

En tête, ce n'est pas l'iPhone mais bien la série Galaxy S21 de Samsung qui tire son épingle du jeu avec un fort pic de recherche en janvier (période de sa présentation officielle) avec plus de 90 000 requêtes et une moyenne mensuelle depuis le début de l'année à 65 250 requêtes.

Derrière vient la série OnePlus 9 qui a elle aussi connu un pic en avril de 90 000 requêtes et obtient une moyenne de 45 075 requêtes. Il est suivi du Pixel 5 (35 700 requêtes) lancé fin 2020 mais dont l'intérêt reste soutenu en 2021.

L'iPhone 12 se place en quatrième place du Top de Semrush. Commercialisé fin 2020, il reste un objet de recherche Web soutenu tout en s'assurant de très solides ventes.

Derrière vient un smartphone...pas encore annoncé ! Le Huawei P50 suscite la curiosité pour ses qualités photographiques et parce qu'il sera vraisemblablement l'un des premiers à migrer vers HarmonyOS 2.0.

Dans les dernières places du classement se positionnent le Realme 8 et le Oppo X3, marques chinoises qui sont en train de renforcer leur présence en Europe, tandis que le Xiaomi Mi 11, modèle de référence du groupe chinois, ferme la marche des smartphones les plus recherchés sur le Web.

Mais déjà sont nombreux les modèles qui se bousculent pour capter l'attention des consommateurs et tenter de prendre leur place !