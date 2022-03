Geekbench déréférence les Galaxy S10 à S22 de Samsung

Il y a quelques jours, nous apprenions que Samsung avait décidé de limiter les performances de 10 000 applications populaires sur Android au sein de ses Galaxy S. Une révélation qui fait tache chez la marque et qui serait motivée par la volonté de Samsung d'optimiser l'autonomie de ses Galaxy S22.

Problème : lorsque les Galaxy S22 opèrent sous Geekbench et les autres logiciels de tests de performance, aucun bridage n'est à l'oeuvre. Cette situation rend ainsi une vue biaisée des performances réelles de l'appareil.

Pour Geekbench, la situation n'est pas tolérable et le site a tout simplement déréférencé les Galaxy S22, S21, S20 et S10 de sa plateforme. Et les règles de Geekbench sont strictes : une fois qu'un appareil a été retiré de la plateforme, il ne peut pas y revenir.

Samsung a pourtant promis une mise à jour qui devrait lever le bridage, mais rien n'y fait, plus aucun Galaxy S sortis à ce jour ne pourra se glisser dans les classements de la plateforme. La situation avait déjà eu lieu avec la série OnePlus 9 qui désactivait son coeur principal pour économiser de l'énergie.