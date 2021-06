Geekbuying fête ses 9 ans avec le plein de promotions (borne d'arcade MVSX, vélo, tapis de marche...)

À l'occasion de son neuvième anniversaire, la plateforme Geekbuying propose une opération spéciale avec diverses promotions et prix réduits sur une large panoplie d'articles pour lesquel vous pourrez utiliser le code promo GKB9THAN afin d'obtenir encore plus de réduction (pour des produits plus chers que 50$). C'est également des offres en ventes flash et des coupons de réduction.

L'anniversaire est prévu pour être célébré en plusieurs phases jusqu'à la fin du mois de juin et avec la possibilité d'obtenir des coupons en lien avec une adresse email soumise. Quelques prix réduits grâce à des codes de réduction peuvent d'ores et déjà être signalés.

Avec un écran LCD de 17 pouces d'une définition de 1280 x 1024 pixels, deux haut-parleurs de 5 W, des joysticks et tout un ensemble de boutons pour accueillir deux joueurs en même temps, la borne d'arcade MVSX de SNK en édition Combo permet de se replonger dans l'univers des salles d'arcade.

Elle est équipée d'un processeur quadcore à architecture ARM avec Cortex-A7 à 1 GHz associé à 256 Mo de RAM et 8 Go de stockage eMMC pour faire tourner une cinquantaine de jeux classiques Neo-Geo préinstallés. Avec le coupon de réduction NNNSNKFR, elle est proposée à 505,99 € avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.

D'un poids de 27 kg, le vélo électrique pliant CMACEWHEEL GW20 peut tout de même atteindre une vitesse de 30 à 45 km/h grâce à son moteur 750 W (même si ce sera le 25 km/h réglementaire en France) qui est associé à une batterie de 15 Ah. En mode purement électrique, c'est une autonomie confortable de 40 à 60 km. Elle peut sinon monter à 70-100 km.

Avec des roues d'un diamètre de 20 pouces et des pneus larges au format flat, il est pensé pour absorber les chocs et dispose d'un système de frein à disque. Le prix de ce vélo électrique plutôt haut de gamme tombe à 983,99 € avec le coupon GKB702S avec la livraison gratuite depuis la Pologne en quelques jours.

Pliable et pouvant supporter un poids de jusqu'à 110 kg, le tapis de marche WalkingPad R1 Pro est équipé d'un moteur électrique brushless avec la possibilité de choisir un rythme entre 0,5 et 10 km/h. De quoi aller de la marche, en passant par la marche active et jusqu'au petit footing.

Il intègre un affichage LED dans sa structure et le contrôle peut aussi se faire à l'aide d'une application mobile. Avec le code NNNR1PRO1, il est au prix réduit de 440 € avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.

Pour rappel, toutes les promotions pour cet anniversaire sont accessibles sur cette page dédiée.