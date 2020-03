Bon plan : Redmi 9S en promotion mais aussi aspirateurs DreamV9 & JIMMY JV53, tapis de marche,...

La plateforme d'e-commerce Geekbuying propose actuellement sa nouvelle opération promotionnelle intitulée "March Mega Sale" qui fonctionne autour de coupons de réductions. Ces offres sont disponibles jusqu'au 1er avril 2020 seulement !

Parmi les codes promotionnels, on retrouve GKB20MA4 qui enlève 2 $ pour toute commande qui dépasse les 10 $, GKB20MA5 qui enlève 5 $ pour les commandes supérieures à 70 $, mais aussi GKB20MA6 qui enlève 10 $ pour les commandes qui dépassent 150 $.

Pendant cette promotion, vous pourrez par exemple trouver le smartphone Xiaomi Redmi Note 9S dans sa version globale (français ok). Ce tout juste annoncé smartphone est doté d'un écran FHD de 6,67 pouces qui permet une résolution de 2400 px x 1080 px. Le Xiaomi Redmi Note 9S dispose d'un Soc Snapdragon 720 Go Octa-core avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Il est alimenté par une batterie de 5020 mAh, ce qui permet une très bonne autonomie pour un smartphone soit environ 33 heures pour des appels ou 13 heures pour du jeu en continu. Niveau photographie, le Redmi 9S dispose d'un module photo de 48 Mégapixels.

Vous pourrez précommander le Xiaomi Redmi Note 9S dans sa version 64 Go sur Geekbuying pour 205 € avec le coupon de réduction GKB20MA6. Mais aussi dans sa version 128 Go pour 222 € avec le coupon de réduction Note9S128GB.



Vous trouverez également en promotion l'aspirateur balai sans fil Jimmy JV53 de chez Xiaomi. Avec son moteur numérique allant jusqu'à 100 000 tours par minute, la puissance de cet aspirateur est de 425 W et son aspiration de 125 AW. En ce qui concerne l'autonomie, le Jimmy JV53 de Xiaomi permet jusqu'à 45 minutes sans interruption en mode normal avec une brosse non électrique, l'autonomie se voit diminuer de 10 minutes avec une brosse électrique.

Vous retrouverez l'aspirateur balai sans fil Jimmy JV53 de Xiaomi à 140 € au lieu de 243 € sur le site Geekbuying grâce au coupon de réduction GKB20MA6. La livraison est à moins de 8 € et provient d'Europe.



Mais aussi, l'aspirateur balai sans fil Dreame V9 qui a une autonomie de 60 minutes, ce qui en fait l'un des aspirateurs sans fil avec la plus longue durée de fonctionnement en continu. Il possède une puissance d'aspiration de 20 000 Pa et 120 AW. Le Dreame V9 possède un moteur numérique sans balai, le Space 3.0, qui tourne jusqu'à 100 000 rpm par minute.

Vous retrouverez l'aspirateur balai sans fil Dreame V9 en promotion chez Geekbuying avec le code promotionnel GKB20MA6 à 162 € avec une livraison depuis l'Europe.



Enfin, d'autres offres pertinentes sont également proposées pendant cette opération promotionnelle :