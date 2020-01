Bon plan : promotions et coupons chez Geekbuying pour la nouvelle année !

Le site d'e-commerce Geekbuying fête la nouvelle année avec de nombreuses promotions et des coupons de réduction pour acheter malin.

Pour la nouvelle année, la plate-forme d'e-commerce Geekbuying marque le coup avec une grande opération de promotions sur des articles très divers comme des smartphones, montres connectées, trottinettes électriques, PC portables ou drones mais aussi avec des coupons de réduction.

Jusqu'au 31 janvier, il est ainsi possible de profiter de coupons spéciaux d'une valeur de 150 dollars (135 €) pour les nouveaux utilisateurs s'inscrivant sur la plate-forme, et de 240 dollars (216 €) pour les utilisateurs déjà inscrits. Il suffit de cliquer !

De nombreux prix réduits sont proposés, valables jusqu'à épuisement des volumes et qui seront renouvelés tout au long du mois de janvier. Il faudra donc surveiller régulièrement le roulement de ces offres pour trouver la bonne affaire.

Cela pourrait être l'occasion de mettre la main par exemple sur le skateboard électrique Xiaomi Acton embarquant un moteur électrique 500 Watts et offrant une autonomie de 12 kilomètres pour une vitesse maxi de 22,5 km/h.

Il intègre trois modes de pilotage et une télécommande mais aussi des bandes LED sur la face inférieure pour les promenades nocturnes. Le skateboard électrique Xiaomi Acton est disponible sur Geekbuying au prix de 264,19 € grâce au coupon GKB325S avec livraison depuis un entrepôt en Europe.

Les amateurs de personnalisation pourront se pencher sur le cas du LaserPecker L1, un dispositif de gravure laser compact et très facile à utiliser qui permettra de dessiner des motifs sur plastique ou bois.

Son assise tripode et son contrôle en Bluetooth depuis une application mobile permettront de reproduire des motifs à partir de photos et croquis tandis que son alimentation pourra se faire depuis une batterie externe en USB.

Le graveur Bluetooth LaserPecker L1 est proposé au prix de 214,93 € avec le code 49LNM9YM à entrer lors de la commande.

Les bricoleurs devraient trouver leur bonheur avec la mallette Duke RS1 composée de 24 types de tournevis répartis en 5 différentes familles reconnaissables à leur embout coloré.

Les embouts, magnétiques, sont accompagnés de poignées ergonomiques en alliage d'aluminium et pourront convenir à tous travaux dans la maison, au travail ou pour du DIY.

La mallette Duke RS1 est vendue au prix spécial de 17,90 € avec le code 4AIJZEGW à entrer lors de la commande.

Et pour les créatifs, l'imprimante 3D Tronxy XY-2 offre de quoi s'initier à l'impression 3D avec son espace de travail de 220 x 220 x 260 mm et son écran de contrôle tactile.

Se montant en quatre étapes simples et pouvant accueillir différents types de filaments (PLA/ ABS/ HIPS/ WOOD/ PC/ PVC...), elle est construite en aluminium pour plus de robustesse et une meilleure stabilité.

Elle promet une vitesse d'impression allant de 20 à 100 mm/s pour une résolution de 0,1 à 0,4 mm. L'imprimante 3D Tronxy XY-2 est disponible sur Geekbuying au prix de 143,28 € avec le code TRONXY3D à entrer lors de la commande et elle profite d'une livraison depuis un entrepôt en Europe.