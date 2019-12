Bon plan : Geekbuying fête Noël en avance avec ses promotions

La plate-forme d'e-commerce Geekbuying lance son événement Christmas Sale pour dénicher les derniers cadeaux manquants, qu'il s'agisse de smartphones, d'ordinateurs, de box Android TV, d'imprimantes 3D ou de jouets, et plus encore.

On pourra trouver de nombreux articles comme la montre connectée Ticwatch Pro de Mobvoi avec grand affichage 1,4 pouce OLED couleur se doublant d'un affichage LCD pour doper l'autonomie en mode économie d'énergie.

Cela lui permet d'offrir 2 jours d'autonomie en Smart Mode avec toutes les fonctions activées et jusqu'à 30 jours en Essentiel Mode. Dotée d'un boîtier étanche IP68, elle assurera le suivi de l'activité quotidienne et des sessions sportives tout en affichant les notifications.

Fonctionnant sous Android, elle pourra accueillir des applications du Google Play Store. La montre connectée TicWatch Pro de Mobvoi peut être trouvée chez Geekbuying au petit prix de 168,07 € avec le code 44EORJK9 à entrer lors de la commande.

Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 est le premier à proposer un capteur photo de 108 megapixels au sein d'une configuration à 5 capteurs (deux pour le zoom, ultra grand angle, macro) qui en fait un couteau suisse de la photo mobile.

C'est aussi l'un des premiers à proposer un SoC Snapdragon 730G taillé pour le gaming, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone propose en outre un grand affichage 6,47 pouces FHD+ avec encoche et une grande batterie de 5260 mAh avec charge rapide 30 Watts.

Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 est disponible sur Geekbuying au prix spécial de 431,41 €.avec le code MiNote10 à entrer lors de la commande.

Mais on pourra trouver également :

bras stabilisateur Vimble 2S de Feiyu Tech à 83,58 € avec le code 45BEDSHI

avec le code écouteurs sans fil Bluetooth Xiaomi 1More E1026BT à 64,04 € avec le code 45TQL20P

avec le code écouteurs sans fil Bluetooth 5.0 Apods i12 au prix de 24,26 € en vente flash



Enfin, signalons que Geekbuying propose également une sélection d'iPhone d'occasion qui ont suivi tout un cycle de remise en état et de validation du fonctionnement, et qui sont proposés avec une garantie de 6 mois.