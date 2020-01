Bon plan : chez Geekbuying, les équipements de la maison deviennent smart !

Pour bien démarrer l'année, pourquoi ne pas s'équiper en appareils qui feront les tâches fastidieuses à votre place, comme les robots aspirateurs, ou renouveler son mobilier à moindre coût ?

Le site d'e-commerce Geekbuying lance une opération promotionnelle autour des équipements de la maison, smart ou traditionnels, avec des tarifs réduits sur de nombreux articles variant en fonction des stocks disponibles dans ses différents entrepôts en Europe et aux Etats-Unis.

On trouvera par exemple l'aspirateur sans fil Xiaomi Jimmy JV51 avec son moteur 400 Watts tournant à 100 000 tours/mn et son filtre HEPA pour éviter la redispersion des poussières.

Il peut aussi faire office d'aspirateur à main ou pour la voiture grâce à ses embouts détachables. L'aspirateur balai sans fil Xiaomi Jimmy JV51 est disponible sur Geekbuying au prix de 179 € en vente flash.

Si c'est trop fatigant, le robot aspirateur Xiaomi Viomi V2 Pro se chargera directement du nettoyage de la maison grâce à ses brosses mais aussi ses capteurs lui permettant de se diriger et d'optimiser son passage dans les pièces.

Doté d'une puissance d'aspiration de 2100 Pa, capable de fonctionner pendant 2 heures avant de retourner tout seul à sa station de charge, le robot aspirateur embarque un réservoir d'eau et un bac à poussière pour laver et aspirer les sols.

Le robot aspirateur Xiaomi Viomi V2 Pro peut être trouvé chez Geekbuying au prix de 350 €.

Le site d'e-commerce propose aussi la brosse à dents électrique Proscenic H600 qui va vous aider à assurer une hygiène dentaire irréprochable grâce à son application mobile.

Reliée à un smartphone en Bluetooth, elle propose différents programmes de brossage et intègre même un nettoyage UV intégré dans le socle de charge. La batterie permet un fonctionnement durant 24 heures en continu.

La brosse à dents électrique Proscenic H600 est proposée chez Geekbuying au tarif de 45 €.

Et n'oubliez pas que Geekbuying maintient ses promotions du Nouvel An jusqu'au 31 janvier, avec en particulier la possibilité d'obtenir des coupons de réduction de 150 dollars pour les nouveaux utilisateurs du site et même de 240 dollars pour les utilisateurs réguliers !