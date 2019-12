Geekmall fait ses promotions de Noël !

La plate-forme d'e-commerce Geekmall fête Noël avec une sélection de promotions sur des smartphones, accessoires et gadgets, essentiellement de Xiaomi et son écosystème.

En cette période de fêtes de fin d'année, le site d'e-commerce Geekmall, spécialisé dans les produits high-tech chinois, propose de nombreuses promotions sur tout un ensemble de smartphones, gadgets et accessoires pour compléter la liste du Père Noël.

Si les produits sont chinois, la livraison se fait depuis un entrepôt situé en Europe permettant de réduire les délais d'acheminement à 1 à 3 jours, avec l'assurance d'une garantie de 2 ans mais aussi un SAV en français.

Pour être sûr d'avoir ses cadeaux au pied du sapin, alors que nous arrivons dans la dernière ligne droite avant Noël, mieux vaudra toutefois opter pour une livraison via DHL en 24/48h.

Les promotions de Geekmall sont valables jusqu'au 5 janvier minuit et vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 5 € sur l'ensemble de la boutique grâce au code GNTNOEL à entrer lors de la commande.

Parmi les produits proposés, on trouvera le smartphone Xiaomi Redmi Note 8T à l'excellent rapport qualité / prix avec son SoC Snapdragon 665 mais aussi ses quatre capteurs photo, avec un module principal de 48 megapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 8T peut être trouvé chez Geekmall en coloris noir au prix de 179 € (174 € donc avec le code GNTNOEL).

La montre Huami Amazfit GTR joue la carte de l'élégance et de la discrétion avec son boîtier rond à la finition soignée mais offre tout le nécessaire pour suivre l'activité quotidienne et les sessions sportives.

Dotée d'un capteur de mesure de la fréquence cardiaque et pourvue d'une autonomie de 24 jours (pour la version avec boîtier 47 mm), elle évite l'écueil d'une recharge trop fréquente.

La montre connectée Amazfit GTR est proposée au prix de 119 € mais peut être aussi trouvée en bundle avec deux montres, l'une en 47 mm et l'autre en 42 mm, pour 234 €.

Bien d'autres promotions sont disponibles :

Et pour les budgets plus serrés, on pourra également se faire plaisir pour moins de 70 € :

Toutes les promotions peuvent être retrouvées sur la page spéciale de Noël avec Geekmall.