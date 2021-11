GeForce Now : Nvidia admet un bridage des FPS dans l'offre Prioritaire

Pointée du doigt depuis quelques jours, Nvidia a finalement admis mettre en place un bridage des FPS sur certains titres de son offre GeForce Now.

La plateforme GeForce Now est actuellement l'une des offres de Cloud Gaming les plus séduisantes qu'il soit. Le système propose de profiter de jeu vidéo en streaming jusqu'en 1440p à 120 images par seconde avec son offre la plus aboutie articulée autour d'une RTX 3080.

L'offre 3080 est ainsi proposée à 99,99€ pour 6 mois, soit près du double du tarif de l'offre "Prioritaire" proposée à 4,99€ et qui promet pour sa part du jeu en 1080P à 60 images par seconde.

Sauf que ce qu'avance Nvidia est loin de la vérité puisque récemment, la marque a admis mettre en place un bridage de certains titres à 50 FPS pour l'offre prioritaire.

Plusieurs joueurs ont ainsi remarqué que Nvidia ne respectait pas les 60 FPS promis par son forfait, alors même que ces derniers disposaient d'une connexion suffisante à en profiter. Interrogée sur la question, Nvidia a admis que certains jeux gourmands ou pas suffisamment optimisés se montraient trop lourds pour les GPU utilisés dans l'offre prioritaire et qu'à ce titre, il n'est pas possible de débloquer l'OPS (le taux de rafraichissement optimal) promis.

Parmi les titres dont l'OPS est fixée à 50 FPS, on retrouve Valheim, Path of Exile, Dyson Sphere Program, Jurassic World Evolution; Biomutant, Dying Light... Certains autres titres ne dépassent pas les 48 FPS comme Immortals Fenyx Rising, voire 45 FPS avec Cyberpunk 2077 ou Assassin's Creed Odyssey...