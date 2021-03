GeForce Now : Nvidia augmente ses prix

Nvidia souhaite renforcer son offre de cloud gaming GeForce Now, et cela passera par des investissements dont les couts seront reportés sur les abonnés via une hausse des tarifs.

Nvidia vient ainsi d'annoncer souhaiter à la vitesse supérieure avec son offre GeForce Now. Avec plus de 10 millions de membres, Nvidia a montré que son offre était pertinente et qu'elle pouvait séduire sur le long terme, la marque envisage donc de la faire évoluer en y dédiant davantage de moyens, matériels et financiers.

Cela se traduira pas une hausse des tarifs, mais pas d'inquiétude si vous étiez parmi les membres "fondateurs" qui bénéficiaient d'un tarif spécial de 5,49€ par mois, vous pourrez continuer d'en profiter "à vie", du moment que vous continuez à payer votre abonnement.

Pour les nouveaux arrivants, l'offre fondateur disparait et cède sa place à un abonnement "Prioritaire proposé à 9,99€ par mois sans engagement ou 99,99 € par an avec engagement sur 1 an. L'offre permet d'accéder en priorité aux serveurs de jeu, de profiter de sessions de jeux sans limites de temps et de disposer d'une configuration profitant de la technologie RTX.

L'offre gratuite quant à elle ne change pas avec un accès non prioritaire et des sessions de jeu limitées à 1h.

Pour doper la qualité de son service, Nvidia ouvrira deux nouveaux data centers à Phoenix en Arizona et Montréal au Canada. Nvidia promet une nette amélioration de la qualité de service et diverses optimisations avec des accélérations au niveau des préchargements des jeux.

Le catalogue de titres devrait également être renforcé avec certains titres disponibles dès leur commercialisation.