GeForce Now : l'offre RTX 3080 accessible à tous

Lancée sous la forme d'une précommande au mois d'octobre, la formule RTX 3080 du GeForce Now est désormais accessible à tous.

En octobre dernier, Nvidia annonçait une révision de ses différentes formules liées à son service de Cloud Gaming GeForce Now. On voyait ainsi apparaitre une offre RTX 3080 proposée en précommandes et avec des places limitées.

L'offre propose aux joueurs de profiter de la puissance d'une RTX 3080 pour jouer en streaming à des jeux PC depuis n'importe quelle machine, le tout pour 99,99€ pour une durée de 6 mois. Il s'agit d'une alternative particulièrement accessible compte tenu de l'état du marché : les RTX 3080 sont difficilement trouvables et lorsque le stock est disponible, les prix sont hallucinants et dépassent souvent les 1500 €.

Finalement, Nvidia annonce que son offre est désormais accessible à tous. Il semblerait ainsi que la marque a réussi à mettre de côté davantage de cartes graphiques pour ne plus limiter son offre.

En marge, on retrouve toujours l'offre prioritaire à 49,99€ pour 6 mois et l'abonnement gratuit qui permet de tester le service avant d'investir. Pour ces deux offres, il faudra toutefois se contenter du jeu en 1080p et faire l'impasse sur la RTX 3080 dédiée.