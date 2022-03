GeForce RTX 3080 12 Go et RX 6900 XT testés dans 50 jeux

La RTX 3080 12 Go arrive au compte-goutte chez les revendeurs et TechSpot l'a comparée à la Radeon RX 6900 XT dans plus de 50 jeux.

Nvidia diffuse progressivement sa nouvelle RTX 3080 12 Go, une nouvelle carte équipée de 8960 Cuda Cores, 280 Tensor Cores et 70 RT Cores le tout associé à 12 Go de GDDR6X avec pour but de doper quelque peu sa carte initialement proposée avec 10 Go de RAM.

L'idée pour Nvidia est de venir plus facilement s'imposer face à la RX 6900 XT d'AMD qui pour sa part revendique 16 Go de RAM, 5120 Stream processeurs et 80 Ray Accelerators.

TechSpot a donc entrepris de comparer les deux cartes qui se trouvent actuellement autour de 1499€ pour la RTX 3080 12Go et 1649€ pour la RX 6900 XT. Au menu : des tests dans 50 jeux.

Le bilan est intéressant : sur les tests menés en 1080P, la carte d'Nvidia se veut moins performante que celle d'AMD. Les écarts sont minimes, mais AMD passe devant sur le Full HD. Les choses s'inversent à partir du 1440P et se confirment en 4K : la carte signée Nvidia est bien plus à l'aise dans les hautes définitions et repasse ainsi devant AMD.

Finalement, les deux cartes se retrouvent côte à côte, et si vous deviez faire un choix, ce serait surtout en fonction de la disponibilité et des prix proposés...