Quand les gènes humains augmentent le rendement des cultures de 50 %

Une équipe de l’université de Chicago vient d’ajouter un gène humain au riz et à la pomme de terre, produisant l’enzyme FTO qui conduit à une augmentation de rendement de 50 % sur le terrain.

Ils ont constaté que les plants étaient plus gros avec un meilleur système racinaire et plus aptes à supporter le stress d’une sécheresse. L’enzyme FTO, présente chez l’être humain, efface certains marqueurs qui régulent la production de protéines associées à la croissance, et on observe le même effet sur les plantes.

L’équipe a d’abord effectué un test en laboratoire augmentant de 66 % la production de riz et de 50 % sur le terrain en conditions réelles. Le résultat est similaire sur les pommes de terre. D’un point de vue qualitatif, le taux de glucides et de protéines reste inchangé.

Elle pense que cela pourrait être appliqué sur tout, que ce soit les plantes ou même les arbres.

Michael Kremer, prix Nobel d’économie, a déclaré qu’il s’agit d’une technologie très intéressante qui pourrait potentiellement résoudre les problèmes de pauvreté et de faim dans le monde. Reste à avoir le retour des anti-OGM qui , je pense, ne tarderont pas à se manifester.