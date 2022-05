Genshin Impact continue de générer des sommes folles

Récemment, miHoyo, le studio à l'origine de Genshin Impact a annoncé avec regret devoir reporter la mise à jour de contenu 2.7.

Mais comme toujours, le titre se montre généreux avec les joueurs et les développeurs ont annoncé un programme de compensation hebdomadaire qui sera lancé à partir du 11 mai prochain. Les joueurs pourront ainsi récupérer 400 primo-gemmes, une résine fragile, 7 leçons du héros, 16 Minerais de renforcement physique ainsi que 120 000 Moras chaque semaine.

Le titre mobile continue de générer des revenus importants avec une régularité quasi horlogère. Selon Sensor Tower, il s'agit du jeu mobile qui a engrangé le plus d'argent au premier trimestre 2022 avec plus de 567 millions de dollars, loin devant Lineage W qui s'affiche à 272 millions de dollars.

Depuis son lancement en septembre 2020 on estime que Genshin Impact aurait généré 3 milliards de dollars uniquement sur mobile (le titre est également disponible sur consoles et PC). Le titre génère 1 milliard de dollars tous les 175 jours et le rythme ne semble pas faiblir pour le moment.

C'est en Chine que Genshin Impact est le plus populaire avec 970,3 millions de dollars générés soit plus de 30%, le Japon suit avec 23,7 % et les USA avec 19,7%.