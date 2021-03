Genshin Impact a déjà généré plus d'un milliard de dollars

Le phénomène Genshin Impact continue de bousculer le secteur du jeu vidéo et s'offre un nouveau record : le titre a généré plus d'un milliard de dollars en moins de 6 mois.

Le free-to-play est résolument à la mode et permet aux développeurs et éditeurs de générer des fortunes : Genshin Impact en est le parfait exemple puisque le titre vient de passer le cap du milliard de dollars de revenus générés depuis sa sortie, qui rappelons-le date du 28 septembre 2020.

Le titre qui se décline à la fois sur PC et Mobile propose son lot de microtransactions et devient le titre ayant généré le plus rapidement plus d'un milliard de dollars. Pokémon Go aura atteint ce cap en 9 mois.

Et la tendance n'est pas à l'accalmie puisque le titre aurait généré plus de 148 millions de dollars depuis le début du mois avec un prévisionnel au-delà du record d'octobre dernier qui était de 233 millions de dollars.

La mise à jour 1.4 disponible depuis quelques jours permet par ailleurs au titre de recruter toujours plus de joueurs.