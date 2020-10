Genshin Impact : le RPG Chinois Free to play établit de nouveaux records

Genshin Impact est un jeu chinois proposé en free-to-play qui connait actuellement un succès colossal : lancé le 28 septembre, il s'impose déjà comme "le plus grand lancement international d'un jeu chinois de l'histoire" selon le journal chinois South China Morning Post.

Le RPG proposé gratuitement aurait déjà généré plus de 1,84 million de dollars rien que sur iOS au fil des achats intégrés. Le titre affiche par ailleurs une certaine originalité en se rendant directement disponible sur iOS, Android et PC, mais aussi sur PS4 et Nintendo Switch.

Plus de 5,3 millions de personnes s'étaient inscrits pour accéder au titre sur iOS avant son lancement et désormais on estime que la communauté de joueurs autour du titre dépasse allégrement les 10 millions de joueurs.

Le succès du jeu repose sur quelques bases solides : il s'agit d'un RPG avec assez de profondeur dans la progression, l'équipement et les combats. Le titre permet de progresser normalement sans avoir a débourser un seul centime, il n'est donc pas question de pay to win. Graphiquement, le titre est assez séduisant avec le choix d'un Cell Shading très propre et soigné, le character design est très travaillé tout comme l'univers du titre.