Ghost of Tsushima : le jeu sera difficile, et c'est volontaire

Sony a fait la part belle à Ghost of Tsushima dans le cadre de son dernier State of Play, et le directeur du jeu revient sur le titre, en évoquant notamment sa difficulté.

Ghost of Tsushima s'annonce comme un jeu magnifique, à la fois sanglant et poétique, mais il sera également particulièrement corsé.

Le directeur du titre, Nate Fox, est ainsi revenu sur quelques points du jeu, notamment la difficulté au coeur du jeu.

Ghost of Tsushima ne sera ainsi pas un défouloir en mode arcade, ni même un jeu simple d'accès : Nate Fox affiche clairement la couleur : le titre sera difficile et se destine surtout aux joueurs acharnés à la recherche de combats très techniques.

Les ennemis devraient déchiqueter le joueur en quelques coups seulement et se montrer particulièrement habiles. Chaque victoire prendra alors plus de sens et sera vécue comme une véritable réussite par le joueur, qui devrait ainsi mieux prendre en compte la notion de vie et de mort au sein du jeu. Techniquement, il sera quasi impossible de se lancer à l'assaut de plusieurs ennemis en même temps sans risquer de mourir de façon inexorable.

Malgré tout, le joueur pourra user des capacités Fantôme de Jin pour se sortir de situations délicates, sans offrir pour autant de véritable ascendant sur l'ennemi.

Nate Fox précise que si le jeu sera difficile de base, il est prévu que le titre se corse un peu plus pour les joueurs ayant le plus de maitrise avec des duels contre des épéistes experts. Il faudra alors analyser les techniques de chaque ennemi pour tenter de le vaincre, tout en profitant d'une mise en scène rappelant les films de samouraï.

Ghost of Tsushima est attendu le 17 juillet prochain sur PlayStation 4.