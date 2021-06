Ghost of Tsushima : prochain portage sur PC après Uncharted 4 ?

Sony Interactive multiplie les portages de certaines de ses franchises sur PC. Restées des exclusivités PlayStation pendant des années, certaines franchises de la marque trouvent ainsi un second souffle sur PC. C'était le cas d'Horizon Zero Dawn, plus récemment de Days Gone et prochainement d'Uncharted 4.

Et alors que ce dernier s'apprête à sortir, les rumeurs évoquent déjà le prochain titre à profiter ainsi d'un portage.

Il s'agirait de Ghost of Tsushima, développé par le studio Sucker Punch. Récemment, Sony a ainsi décidé de modifier la jaquette du jeu pour retirer la mention "Only on PlayStation", ce qui signifie la fin de l'exclusivité de la plateforme.

Ghost of Tsushima pourrait donc arriver sur PC, reste à savoir quand. Notons que toujours aucune date de sortie n'a été révélée quant à Uncharted 4 PC.