Ghost Recon Frontline : le jeu déjà révisé et sa sortie repoussée

Ubisoft avait vu les choses en grand la semaine passée en organisant un événement autour de la saga Ghost Recon. Point d'orgue visant à célébrer les 20 ans de la franchise chez l'éditeur, on découvrait Ghost Recon Frontline, une sorte de Battle Royale gratuite à 100 joueurs dont les premiers tests devaient débuter hier...

Finalement, aucune invitation n'a été envoyée aux joueurs et Ubisoft est revenu sur ses plans en annonçant qu'il était préférable de reporter les tests fermés du titre à une date ultérieure.

We have an important message regarding Ghost Recon Frontline's Closed Test. pic.twitter.com/ne1VgOLMJF — GRFrontline (@GRFrontline) October 13, 2021

L'éditeur nous sert les excuses habituelles selon lesquelles les équipes mettent tout en oeuvre pour proposer la meilleure expérience possible, et nous promet de nous informer le plus rapidement possible de l'évolution de la situation.

Si Ubisoft n'explique pas les raisons de ce rapport, il suffit de se tourner vers YouTube pour avoir quelques indices : la vidéo de présentation du titre a récolté 4,5k like pour 18k dislike... Clairement, la communauté n'a pas apprécié la nouvelle orientation de la saga, et Ubisoft ne s'attendait certainement pas à ça...

Il faut dire qu'on sent clairement le réchauffé et un mix malhabile entre le mode Ghost War des précédents Ghost Recon et le système multijoueur de la Dead Zone de The Division 2 et son système d'extraction, en marge de l'inspiration des jeux qui cartonnent actuellement comme Call of Duty Warzone ou Fortnite.

Il y a donc fort à parier qu'Ubisoft révise sa copie et que le titre subisse une refonte pour redresser la barre... Et si tel est bien le cas, alors le titre pourrait finalement ne pas sortir de sitôt.