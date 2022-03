GhostBusters : un nouveau jeu en préparation

Depuis quelques années, le studio Illfonic s'est fait une spécialité d'adapter en jeu vidéo les plus grosses franchises du cinéma. C'est à ce studio que l'on doit ainsi Predator: Hunting Grounds ainsi que Friday the 13th : The Game.

Prochainement, le studio nous proposera ainsi Ghostbusters : Spirits Unleashed et là encore il s'agira de mettre en avant un jeu multijoueur asymétrique à 4 vs 1.

Ce type de configuration déséquilibrée à la fois collaboratif et compétitif a le vent en poupe depuis quelques années et a principalement été porté par Dead by Daylight. Le principe est simple : 4 joueurs se retrouvent à devoir collaborer contre un cinquième dotés d'une plus grande résistance et de capacités spéciales... Néanmoins, chaque joueur peut également décider de se la jouer solo pour remplir ses objectifs et remporter la partie.

Dans Ghostbusters : Spirits Unleashed, pas d'individualisme au menu, l'équipe de 4 joueurs devra collaborer pour capturer des fantômes contrôlés par le 5e joueur. Si les Ghostbusters ont droit à tous les gadgets que l'on connait de la franchise, le joueur opposé disposera de plusieurs cartes et fantômes, il pourra prendre possession d'objets, utiliser du slime et invoquer des esprits.

Le jeu reprendra certains endroits mythiques de la franchise comme la caserne qui servira de hub pour permettre aux joueurs de customiser leur équipement. La bande-son puise dans les musiques officielles et l'on retrouvera quelques personnages familiers des films originaux.

GhostBusters : Spirits Unleashed sortira au 4e trimestre sur PS4, PS5, PC, Xbox Series et sera jouable à la fois hors ligne et en cross-play.