Bon plan : le gimbal Cinepeer C11 à 45€, mais aussi le FIMI PALM 4K à prix réduit

Le bon plan du jour concerne le gimbal pour smartphone Zhiyun Cinepeer C11 qui déploie un système de stabilisation sur 3 axes. Ce stabilisateur est conçu pour tous les désireux de vlog, ou autre vidéo, en effet, le modèle C11 offre des modes paysage et portrait sous différents angles, mais aussi des fonctionnalités comme le suivi d'objets, la vision panoramique, le zoom, le timelapse, et bien d'autres.

Grâce à son curseur de zoom et un joystick à 4 directions, vous pourrez zoomer, vous déplacer et tanguer en toute fluidité. Enfin, un port USB vous permettra de recharger votre smartphone et la batterie de 4000 mAh permet jusqu'à 12 heures d'autonomie.

Le gimbal Cinepper C11 est actuellement affiché à 45 € seulement chez Gearbest grâce au coupon de réduction C4D291C3C49EB001 et une livraison depuis le Royaume-Uni.

Vous trouverez également la caméra Fimi Palm 4K qui dispose d'un module intégré sur un bras stabilisateur capable de filmer jusqu'en 4K. Il possède un module ultra grand-angle de 128 degrés activable en 3 secondes. Grâce à sa batterie de 1000 mAh, il assure jusqu'à 240 minutes d'enregistrement et l'appareil intègre des connectivités sans fil Wifi et Bluetooth pour un pilotage à distance depuis un smartphone. De plus, la Fimi Palm sait aussi reconnaître les visages et effectuer un suivi tandis que le bras pourra être piloté depuis le joystick sur le manche.

La caméra Fimi Palm est au prix de 172 € chez Gearbest avec une livraison gratuite.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

