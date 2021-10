Rachat de Giphy : Facebook écope d'une amende de 50,5 millions de livres

Facebook est peut-être en quête d'un nouveau nom, mais en attendant le métaverse c'est sous son identité actuelle que le groupe écope d'une nouvelle amende. D'un montant de 50,5 millions de livres sterling (près de 60 millions d'euros), elle est infligée par l'autorité britannique de la concurrence.

La Competition and Markets Authority (CMA) reproche à Facebook d'avoir enfreint une injonction émise en juin 2020 dans le cadre de son enquête sur le rachat de Giphy. Cette plateforme de recherche, partage et création de GIFs animés est tombée dans le giron de Facebook en 2020 pour 400 millions de dollars, et pour une intégration à Instagram.

Pour la CMA, Facebook a sciemment refusé de communiquer toutes les informations requises et a ignoré de multiples avertissements. L'autorité britannique souligne que c'est la première fois qu'une entreprise enfreint de la sorte une injonction.

" Les entreprises ne sont pas tenues de demander l'approbation de la CMA avant de réaliser une acquisition, mais si elles décident de procéder à une fusion, nous pouvons empêcher les entreprises de poursuivre leur intégration si nous pensons que les consommateurs pourraient être affectés et qu'une enquête est nécessaire ", écrit la CMA.

Le rachat de Giphy annulé ?

L'enquête sur la fusion entre Facebook et Giphy est toujours en cours, et aucune décision n'a encore été prise à ce sujet.

Cet été, le président du groupe d'enquête indépendante pour la CMA avait déclaré : " Avec le rachat de Giphy, Facebook pourrait retirer les GIFs des plateformes concurrentes ou exiger davantage de données sur les utilisateurs pour y accéder. Il élimine également un concurrent potentiel de Facebook sur le marché de la publicité en ligne. "

Facebook avait exprimé son désaccord avec ces conclusions préliminaires qui ne seraient pas étayées par des preuves.