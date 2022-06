GitHub Copilot : l'assistant qui écrit du code pour vous aider

En utilisant l'intelligence artificielle, GitHub Copilot doit aider les développeurs à écrire du code plus rapidement et avec moins d'effort. Cet assistant de programmation a fait l'objet d'une préversion technique depuis l'année dernière auprès de plus de 1,2 million de personnes. Il est désormais disponible pour tous les développeurs.

Gratuit pour les étudiants ainsi que les contributeurs open source de projets populaires, GitHub Copilot est sinon au tarif de 10 $ par mois ou 100 $ par an et par utilisateur (avec un compte GitHub individuel). Un essai gratuit de 60 jours est toutefois proposé.

GitHub Copilot est actuellement sous forme d'extension pour Visual Studio Code, Visual Studio, Neovim et la suite d'environnements de développement intégrés JetBrains. Pour les suggestions de code, il est indiqué que certains langages comme Python, JavaScript, TypeScript et Go peuvent être plus performants que d'autres.

" Obtenez des suggestions de code qui correspondent au contexte et aux conventions de style d'un projet, passez en revue les différentes options pour décider de ce qu'il faut accepter, rejeter ou modifier ", peut-on lire.

Un code qui n'est pas parfait

Pour autant, il est souligné que GitHub Copilot n'écrit pas un code parfait. " L'assistant est conçu pour générer le meilleur code possible compte tenu du contexte auquel il a accès, mais il ne teste pas le code qu'il suggère, de sorte que celui-ci ne fonctionne pas toujours ou n'a pas toujours de sens. "

GitHub Copilot est basé sur un modèle de langage Codex conçu par OpenAI. Ce dernier a été entraîné avec du code source disponible publiquement, mais aussi du langage naturel. Il n'est alors pas seulement question de programmation… le langage humain est de la partie.

Selon GitHub (dans le giron de Microsoft) et pour les fichiers où l'assistant est activé, 40 % du code nouvellement écrit est l'œuvre de GitHub Copilot. Il y a eu de la controverse concernant la légalité de l'entraînement de l'IA avec du code public sur GitHub, tandis que la présence de vulnérabilités de sécurité dans le code suggéré a interrogé.