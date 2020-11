Gmail : un choix éclairé pour le traitement des données avec les fonctionnalités intelligentes

Dans un contexte de pression réglementaire autour de la protection des données personnelles, Google va simplifier le choix pour les fonctionnalités intelligentes et la personnalisation dans Gmail.

Dans le courant des prochaines semaines, Google va ajouter une nouvelle option pour permettre aux utilisateurs de signifier - ou non - leur refus de voir leurs données Gmail, Chat et Meet exploitées dans le cadre de fonctionnalités intelligentes.

De telles fonctionnalités sont par exemple la rédaction intelligente (Smart Compose) et les réponses suggérées (Smart Reply) dans Gmail. Elles s'appuient sur le machine learning pour rédiger rapidement une réponse et afficher des suggestions au fur et à mesure d'une saisie.



" La possibilité d'activer (ou non) certaines de ces fonctionnalités intelligentes individuelles n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est un choix plus clair sur le traitement des données qui les rend possibles ", explique Google.

Une autre option - et donc contrôle - sera en rapport avec l'utilisation de données de Gmail, Chat et Meet afin de personnaliser d'autres services du groupe, par exemple Google Maps et Google Assistant.



Il faudra voir comment cet effort de simplification prendra effectivement forme, sachant que ce sera donc en plus des options déjà existantes pour l'activation ou désactivation de fonctionnalités de manière individuelle.