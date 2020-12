Gmail : Google Contacts dans la barre latérale

Dans la barre latérale de Gmail, les contacts vont trouver leur place pour proposer une information plus complète.

Pour Gmail, la barre latérale propose un accès à Agenda, Keep (notes) et Tasks (suivi des tâches). Google y déploie désormais Contacts (Google Contacts).

Au cours des prochaines semaines, ce déploiement s'adresse en particulier à Google Workspace, mais la disponibilité est également annoncée pour les utilisateurs avec un compte Google personnel.

Le cas échéant, il sera possible via la barre latérale d'obtenir de l'information supplémentaire sur des contacts et personnes. Une fiche pourra contenir des informations comme l'adresse email, numéro de téléphone.



Dans un cadre professionnel, des informations comme les liens hiérarchiques entre des contacts au sein d'une entreprise apparaîtront, ainsi que pour savoir si des contacts ont déjà envoyé des messages auparavant.

La nouveauté est présentée comme complémentaire des informations déjà proposées au survol du nom d'une personne dans Gmail. " Dans la barre latérale, vous pouvez en savoir plus sur la personne avec laquelle vous collaborez, l'équipe dont elle fait partie et si vous avez déjà interagi avec elle. "