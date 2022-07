Le nouveau Gmail activé par défaut

Annoncée en début d'année, la nouvelle interface de Gmail pour le Web a droit à une activation automatique pour certains utilisateurs. Un nouveau look par défaut, mais pour autant l'option de retour en arrière demeure disponible pour le moment.

La nouvelle interface peut varier en fonction du choix d'utiliser Chat, Spaces et Meet. Sans quoi, ce sera du " Gmail only. "

Actualité publiée le 1er février 2022

Google présente une nouvelle interface pour Gmail, avec comme principal objectif de faciliter l'utilisation et la bascule entre différentes applications. C'est le propos d'une version intégrée nouvelle formule réunissant toujours Gmail, Chat (Discussions), Spaces (Espaces) et Meet (Visioconférences).

Sans être une révolution par rapport à l'interface actuelle, cette évolution entre dans une quête d'unification des services pour passer des emails, aux conversations importantes et réunions sans le besoin de naviguer entre des onglets ou en ouvrant une nouvelle fenêtre.

Un léger relooking

Même en étant plus compact, c'est un aspect plus clair tandis que des notifications idoines sur les icônes permettront de signaler qu'un outil en particulier nécessite une éventuelle attention, tout en conservant une certaine discrétion.

Google souligne également qu'en travaillant dans Chat et Spaces, il sera possible d'afficher une liste complète des discussions et espaces sur un seul écran. Dans la boîte de réception, l'affichage proposera tous les libellés disponibles. Avec la barre de recherche, tous les résultats pour l'email et les messages dans les discussions seront affichés.

La nouvelle interface s'accompagne de quelques retouches esthétiques relativement légères. Elle concernera d'abord les utilisateurs professionnels et dès le 8 février dans le cadre d'une option. D'ici la fin du deuxième trimestre 2022, ce sera l'expérience standard sans possibilité de retour en arrière. Pour les particuliers, un calendrier de déploiement n'est pas évoqué.