Gmail et autres touchés par une grosse panne

Après plusieurs rapports d'utilisateurs via notamment les réseaux sociaux et des signalements suffisamment nombreux pour faire tiquer un outil comme DownDetector, Google confirme un problème qui touche le très populaire Gmail.

Pour diverses parties du monde, les plaintes concernent essentiellement l'envoi d'emails en association avec la présence de pièces jointes. Le cas échéant, le service pédale dans la semoule et finit par signaler une erreur.



Gmail n'est pas seul concerné. Des rapports portent également sur des problèmes avec Google Drive, Meet ou même parfois YouTube pour l'upload de vidéos.

Dans son tableau de bord G Suite, Google indique des rapports d'incident relatifs à Gmail, Google Drive (pour la création de fichiers), Google Docs, Google Groupes, Google Chat (publication de messages), Google Meet (enregistrement), Google Keep et Google Voice. Et quand cela touche les services G Suite… la grogne risque de prendre une grande ampleur, pas uniquement chez les particuliers.

Les incidents ont débuté vers 07h30. " Nous continuons à rechercher la cause de ce problème. […] Nous vous indiquerons le délai attendu de résolution du problème ", écrit actuellement Google.