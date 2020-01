GNT recrute un rédacteur web

Le site Génération Nouvelles Technologies poursuit son évolution et son développement afin de proposer toujours plus de contenus rédactionnels de qualité. Dans cette optique, nous sommes à la recherche d'un (une) rédacteur qualifié.

Le site GNT a été créé en 2001 et depuis 19 ans nous n'avons cessé de poursuivre notre dynamique de développement. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'une personne motivée et qualifiée, homme ou femme, pour rejoindre notre équipe éditoriale et enrichir notre contenu rédactionnel tant au niveau de l'actualité high-tech que des Bons Plans.

Le poste à pourvoir sera dans un premier temps un CDD à temps plein puis basculera ensuite vers un CDI si tout se passe bien, le salaire étant à définir selon le profil et le poste à pourvoir immédiatement. Cette activité sera à 100% en télétravail.



Mais pour pouvoir prétendre à ce poste, vous devrez répondre à certains critères définis ci-dessous :

avoir une très bonne maîtrise de la langue française, tant en orthographe qu'en grammaire, ainsi que de l'anglais (impératif)

être motivé et compétent

être complètement indépendant mais avoir l'esprit d'équipe

avoir une connaissance poussée des nouvelles technologies et faire preuve d'adaptation

savoir écrire rapidement et chercher l’information pour la traiter de façon innovante

et, le plus important de tout, avoir la passion pour les nouvelles technologies !



Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, et si vous correspondez au profil recherché, n'hésitez pas à nous contacter.



Dans ce mail, présentez-vous rapidement (âge, profession, expérience dans le domaine ...), donnez vos motivations pour ce poste, et joignez également un CV et éventuellement un article sur un produit high-tech de votre choix qui pourrait être publié en l'état sur GNT.



Merci d’envoyer vos candidatures à :





Sur ce, bon surf sur GNT !