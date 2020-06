Linux 5.8 est l'une des meilleures versions de tous les temps selon Linus Torvalds

Linus Torvalds est le responsable historique du noyau Linux qu'il a créé en 1991 à l'âge de 21 ans et dont il continue de diriger le développement. Il s'agit pour rappel d'un noyau de système d'exploitation de type UNIX, notamment utilisé dans GNU/Linux et Android, un logiciel partiellement libre développé essentiellement en langage C par des milliers de bénévoles et salariés collaborant sur Internet.

Et près de 30 ans après sa création, Linus semble très satisfait de la dernière mouture 5.8 de son noyau Linux, avec pas moins de 800 000 nouvelles lignes de code et plus de 14 000 fichiers modifiés, soit une révision d'environ 20 % des fichiers du noyau, avec donc à la clé d'importants changements à venir.

Bien qu’un correctif de sécurité développé par les ingénieurs d'AWS ait été largement critiqué par le responsable, car il aurait selon lui pu entraîner une baisse des performances de certaines applications, le correctif terminé semble le satisfaire totalement. Il met en avant le bon rythme de développement du noyau Linux, qui se concentre sur les composants de base, les mises à jour des pilotes et les améliorations de la conception du noyau.

Cette version 5.8 du noyau de Linux devrait avoir une taille similaire à la version 4.9 de Linux de 2016 qui s'étendait sur plus de 22 millions de lignes de code. On attend donc beaucoup de cette nouvelle version qui devrait propulser un peu plus Linux et l’aider à gagner des parts de marché sur ses concurrents.

Nous savons que le noyau Linux 5.8 apportera des mises à jour pour la plateforme de virtualisation Hyper-V de Microsoft, les puces ARM, le sous-système Direct Rendering Manager (DRM), la mise en réseau, les pilotes, IBM Power PC, le système de fichiers exFAT de Microsoft, récemment ouvert, et bien plus encore. Beaucoup de correctifs qui vont rendre Linux bien plus volumineux, un point qui n’impactera pas la réussite de cette version selon Torvalds.