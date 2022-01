God of War réalise le meilleur lancement d'un jeu PlayStation sur PC

Sorti en fin de semaine dernière, God of War a réalisé le meilleur lancement d'un jeu PlayStation sur PC.

La sortie de God of War (2018) sur PC était visiblement très attendue des joueurs de la plateforme. Premier volet de la saga à s'inviter sur PC, le titre a réalisé un véritable carton, qui a de quoi donner l'exemple à bien des éditeurs.

Alors certes, il est plus facile de sortir un portage sur une plateforme qu'un titre original. Néanmoins, la sortie s'est faite sans aucun accroc pour le titre : pas de bug majeur à recenser et des ventes qui ont littéralement explosé.

Le titre sorti le 14 janvier dernier a ainsi récolté 97% d'évaluations positives et s'est installé en tête des ventes de la semaine sur Steam. God of War se positionne ainsi devant Monster Hunter Rise pourtant également sorti cette semaine, ainsi qu'Elden Ring et Dying Light 2.

Il s'agit tout simplement de la meilleure performance à date d'un jeu issu des studios PlayStation à ce jour. Steam a recensé plus de 73 529 joueurs connectés au titre en simultanée.

Le succès du titre pourrait encourager Sony à porter plus rapidement ses titres phares et notamment la suite, God of War Ragnarök.