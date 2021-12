God of War PC s'affiche un peu plus et dévoile ses configurations

God of War arrive prochainement sur PC ! Le titre sorti en 2018 s'est longtemps présenté comme une référence sur PlayStation, vitrine technologique de ce qu'il était possible de faire tant au niveau des graphismes que de la mise en scène.

Claque visuelle sur PS4, le titre avait déjà profité d'améliorations pour son passage sur PS5, et la version PC viendra à nouveau embellir le titre. Proposé sur Steam et sur l'Epic Game Store, le jeu proposera de la 4K HDR, de nouveaux éclairages et ombrages, des reflets plus travaillés, du DLSS et la technologie Reflex. God of War PC sera également compatible avec les écrans ultra-larges ainsi qu'avec les manettes DualSense et DualShock 4.

Les configurations recommandées sont également désormais connues : il suffira d'une configuration assez modeste pour profiter du titre avec des graphismes réglés au minimum. La configuration Ultra en 4K quant à elle s'avère plutôt gourmande avec une RTX 3080, un Core i9-9900K ou Ryzen 9 3950X et 16 Go de RAM.