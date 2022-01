God of War PC : déjà 1 million de ventes

Le portage de God of War sur PC est un véritable succès : le titre a déjà été écoulé à plus d'un million d'exemplaires et pourrait inciter Sony à multiplier les sorties.

Jusqu'ici réservée en exclusivité aux consoles PlayStation, la franchise God of War s'est offerte un premier portage sur PC il y a un peu plus d'une semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la stratégie de Sony se révèle payante : le jeu s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires.

Le titre s'installe ainsi en tête des ventes de Steam depuis sa sortie. Le chiffre, rapporté par SteamSpy pourrait également être encore loin de la réalité, puisqu'il ne comptabilise que les données partagées par les profils publics. On peut ainsi estimer que nombre de comptes privés disposent également du titre.

On savait déjà que God of War avait réalisé la meilleure sortie pour un jeu PlayStation sur PC et les choses se confirment un peu plus. Le succès pourrait motiver Sony à envisager un portage de God of War Ragnarok sur PC, mais très certainement après une exclusivité PS5 d'un à deux ans.

Toujours est-il que ce succès pourrait encourager la marque à partager d'autres franchises populaires sur PC afin de toucher un public toujours plus large.