God of War PC : les studios ont fait pression sur Sony pour une sortie, la suite en vue ?

Game Informer a récemment eu la chance de pouvoir interviewer Cory Barlog, le réalisateur de God of War (2018), titre récemment porté sur PC.

L'occasion d'apprendre que le portage plus général de jeux de Sony sur PC a été largement motivé par l'insistance des différents studios placés sous la tutelle du groupe japonais. Selon Cory Barlog, c'est bel et bien sous l'insistance des studios que Sony a franchi le pas de s'ouvrir un peu plus en tant qu'éditeur et en s'ouvrant à l'univers PC.

Les studios maison de Sony auraient ainsi régulièrement insisté auprès de la maison mère pour voir leurs franchises portées sur PC, au point que Sony aurait fini par accepter avant de se lancer dans une stratégie d'adaptation d'une grande partie de ses titres.

Se pose alors la question du portage de God of War Ragnarok, la suite directe du titre. Malheureusement, rien n'est prévu à ce jour. Il est probable que Sony attende de constater le succès de God of War sur PC avant d'envisager d'y porter la suite...

D'ailleurs, cela ne serait pas pour tout de suite : Sony a expliqué que le but des portages PC était avant tout de renforcer sa base de joueurs afin de leur donner envie, pourquoi pas, de basculer sur PlayStation. Cette stratégie implique d'exploiter déjà quelques années les franchises phares sur PS5 avant d'envisager de les déployer sur d'autres plateformes.