God of War Ragnarok : l'édition collector entre les mains des scalpers, les prix atteignent des sommets

Alors qu'il ne sortira que le 9 novembre prochain God of War Ragnarok est déjà un succès : les précommandes rencontrent un succès fou, et l'édition collector s'arrache à des prix stratosphériques.

L'annonce de la sortie de God of War Ragnarok était pour le moins attendue des joueurs : le second volet des nouvelles aventures de Kratos et d'Atreus s'annonce plus qu'épique.

Et le succès est déjà au rendez-vous puisque les précommandes ont récemment été lancées pour les diverses éditions. On peut ainsi réserver la version classique du titre en physique, mais aussi plusieurs éditions collector.

L'édition la plus aboutie, baptisée Jötnar propose le titre en code à télécharger, une réplique de Mjölnir, un jeu de dés, des statuettes en résine, un boitier steelbook, une fresque, du contenu en jeu, un vinyle de la bande originale du titre, des pin's une carte en tissu ainsi qu'un anneau.

Cette édition, proposée en nombre limité s'affichait à 214€... s'affichait, car en quelques heures, le stock a rapidement trouvé preneur. Si beaucoup de fans de la saga sont passés par là, on constate également que les scalpers se sont taillé la part du lion...

On retrouve ainsi l'édition en question proposée à des prix stratosphériques sur les sites de revente et notamment eBay : certaines éditions sont proposées à plus de 800€, soit le triple du prix initial. Il ne s'agit là que de la cession de la réservation, ce qui invite à la prudence, d'autant que les CGU d'eBay ne permettent en théorie pas de vendre des produits qui ne sont pas déjà en possession des utilisateurs.

Sony pourrait tout simplement enrayer la situation en décidant de mettre sur le marché de nouveaux stocks de l'édition Jötnar, mais rien n'est assuré pour le moment.