God of War Ragnarok : l'exclusivité PS5 remise en question

Après un dernier épisode magistral, God Of War reviendra prochainement sur console, et pas que sur PS5.

Le dernier volet de God of War a véritablement séduit les critiques comme les joueurs en révolutionnant le genre avec des combats plus dynamiques et variés, une plus grande profondeur dans les techniques et un concept de jeu avec deux personnages éprouvé.

Et depuis les annonces liées à la PlayStation 5, on sait que la franchise sera de retour avec God of War Ragnarok sur la console next gen de Sony cette année 2021.

Mais Sony pourrait avoir changé son fusil d'épaule, notamment du fait de la situation actuelle vis-à-vis de la production de la PlayStation 5 et des ralentissements induits par la crise sanitaire. Ainsi, Sony aurait appelé ses partenaires à décliner certains titres initialement prévus en exclusivité sur PS5 vers la PlayStation 4.

David Jaffe, le créateur de Kratos et réalisateur du premier volet en est d'ailleurs persuadé, pour lui, "le prochain God of War sera accessible sur PS4 et PS5" ajoutant que Jim Ryan l'avait presque officialisé.

Quoiqu'il en soit, il sera difficile pour Sony de justifier l'absence de portage d'une licence aussi vendeuse sur PS4, une machine qui compte encore un parc de plus de 110 millions d'utilisateurs à travers le monde. Sony avait d'ailleurs annoncé que la PS4 ne serait pas oubliée et que les deux machines cohabiteraient pendant 3 à 4 ans avant que les exclusivités ne s'installent réellement.