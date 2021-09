God of War Ragnarök se dévoile en bande-annonce

Comme annoncé, le PlayStation Showcase 2021 a été l'occasion pour Sony de nous en mettre plein la vue, et de confirmer God of War Ragnarök.

On s'y attendait : God of War Ragnarök a été officialisé par Sony hier soir lors du PlayStation ShowCase, en marge d'autres titres très attendus. Le titre, qui avait fait l'objet d'une fuite, est donc confirmé.

Kratos reprendra ainsi du service avec son fils dans une aventure qui devrait boucler la saga nordique de la franchise. Le trailer nous apprend quelques éléments du scénario : il sera question de partir à la recherche de Tyr, l'ancien dieu de la guerre pour tenter d'éviter le Ragnarök.

Cet épisode proposera son lot de nouveautés, notamment avec des passages de déplacement à traineau et en barque. Atreus de son coté devrait être largement plus exploité et développer son plein potentiel.

Le trailer nous donne également un aperçu des décors assez variés et très détaillés qui attendent les joueurs et Kratos s'affiche avec un niveau de détails jamais vu.

Sur PlayStation Blog, Sony nous en dévoile davantage , en attendant la sortie du titre prévue courant 2022 sans plus de précision.