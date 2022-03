God of War Ragnarök : la sortie confirmée cette année

Après un début d'année en trombe avec la sortie de Gran turismo 7, Horizon Forbidden West ou encore Ghostwire Tokyo, il faut s'attendre à une période plus calme sur PlayStation 5.

Si Sony a bien promis quelques belles sorties dans son dernier State of Play, force est de constater que beaucoup de jeux vidéo font l'objet de reports actuellement... Autrefois promis pour le début d'année 2022, Final Fantasy XVI et God of War : Ragnarök sont encore absents...

Mais Santa Monica, le studio qui développe le prochain God of War se veut rassurant. Dans un tweet de la community manager du studio, God of War Ragnarök confirme sa sortie cette année.

God of War Ragnarök comes out this year. — Blue Owlz: Medic ⚡️ (@BlueOwlzMedic) March 24, 2022

God of War s'était fait une tradition de sortir chaque nouveau volet en mars depuis 2007. God of War avait été repoussé d'un mois en 2018 et sa suite pourrait malheureusement être repoussée de plusieurs mois puisque certaines rumeurs évoquent une sortie en septembre.