God of War : les versions PC et PS5 se comparent en vidéo

God of War s'invitera sur PC le 14 janvier prochain, et ce n'est pas une mince affaire : au fil des années, la franchise est devenue l'une des plus emblématiques de Sony et de son écosystème PlayStation.

Le titre emboitera ainsi le pas d'Horizon Zero Dawn et DaysGone au rayon des portages PlayStation vers PC. Pour God of War, il s'agira de la version sortie à l'origine en 2018 sur PS3, mais qui a profité d'une évolution next gen PS5 entre temps. De fait, c'est à partir de cette version spécialement retravaillée en haute définition que Sony a travaillé pour nous sortir une version PC.

Une vidéo comparative permet ainsi de juger du résultat : les différences sont minces entre les deux plateformes, mais le comparatif se limite aux seules images proposées par Sony pour l'instant, à savoir une bande-annonce assez maigre et qui ne s'attarde pas énormément sur le gameplay.

Quoiqu'il en soit, la version PC semble profiter de plus de finesse dans l'affichage, mais il faudra avoir l'oeil aiguisé pour le percevoir, car le tout n'a rien de très flagrant. D'ailleurs, il n'est pas dans l'intérêt de Sony de proposer des jeux visuellement plus beaux sur PC que sur sa PlayStation 5.

Reste à voir quelles optimisations seront proposées pour la gestion des technologies Reflex, DLSS et Ray Tracing.