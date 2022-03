Godfall : l'exclu PlayStation s'invite sur Xbox en avril

Présent dans le lineup de sortie de la PlayStation 5 et sur PC depuis la plateforme Epic Games Store, God Fall arrivera en avril sur Xbox.

Le temps de l'exclusivité de Godfall sur PlayStation est révolu ! Lancé en même temps que la PlayStation 5, le titre de Gearbox était également disponible sur l'Epic Games Store.

L'occasion pour Sony de se démarquer de Microsoft et de ses Xbox Series qui profitaient pour leur part d'autres exclusivités.

Félicité pour ses graphismes et ses combats dynamiques et très techniques, GodFall a également été bien accueilli pour son mode coopératif jusqu'à 3 joueurs.

Présenté comme une vitrine technologique pour les consoles next gen, GodFall sortira finalement le 7 avril prochain sur Xbox Series

Pour l'occasion, le titre profitera de la mise à jour "Exalted" qui ajoute du contenu et des améliorations nombreuses.