4 vélos électriques à petit prix avec les fat bike GOGOBEST GF300, GF600, GF700 et BEZIOR XF200

C'est l'été et l'heure des belles balades en montagne ou en forêt et rien de mieux qu'un vélo électrique de type fat bike pour les apprécier !

Commençons avec le vélo électrique de type fat bike GOGOBEST GF300 qui est composé en alliage d'aluminium. Pesant 38 kg, il peut supporter une charge maximale de 120 kg. Son moteur possède une puissance de 1000 W ce qui lui permet d'atteindre jusqu'à 35 km/h et de prendre des pentes jusqu'à 35°.

Il dispose de roues mesurant 20" x 4" et possède à l'arrière un frein à disque. Il intègre un écran LCD qui permet d'obtenir l'autonomie, la vitesse et le kilométrage effectué. Enfin, sa batterie de 12,5 Ah offre une autonomie de 100 km en assistance électrique.

Vous pouvez trouver sur le site officiel le vélo électrique GOGOBEST GF300 au prix réduit de 1159,99 € avec le code NAE9YY8 (si épuisé utiliser NGN159G) avec une expédition gratuite en quelques jours par USP depuis l'Europe.



Continuons avec le fat bike électrique Gobobest GF600 qui dispose aussi d'un alliage en aluminium pour un poids de 38 kg, mais qui est capable de supporter jusqu'à 200 kg. Son moteur d'une puissance de 1000 W offre des pointes à 40 km/h et il est capable de prendre des pentes jusqu'à 35°.

Ses roues mesurent 26" x 4", et vous trouverez à l'arrière un frein à disque ZOOM. Il est équipé d'un écran LCD affichant l'autonomie, la vitesse et le kilométrage effectué. Enfin, sa batterie de 13 Ah offre une autonomie de 110 km en assistance électrique ou de 45 km en 100% électrique.

Vous trouverez sur le site officiel le vélo électrique Gogobest GF600 au prix réduit de 1329 € avec le code 5HJMPCWNB7K3 et une livraison gratuite en quelques jours via UPS depuis l'Europe.



Poursuivons avec le fat bike montagne Gobobest GF700 qui est un VTT composé d'un alliage en aluminium et qui affiche un poids de 37,5 kg. Il peut lui aussi supporter jusqu'à 200 kg. Il est doté d'un double moteur dont chacun affiche une puissance de 500 W permettant des pointes à 50 km/h et de prendre des pentes jusqu'à 45° !

Ses roues mesurent 26" x 4" et il dispose à l'arrière d'un frein hydraulique. Il intègre un écran LCD qui affiche l'autonomie, la vitesse et le kilométrage effectué. Les contrôles du vélo profitent d'une résistance à l'eau et à la poussière avec la certification IP54. Sa batterie de 17,5 Ah offre une autonomie de 70 km en assistance électrique ou de 50 km en 100% électrique.

Vous trouverez le vélo électrique Gogobest GF700 est au prix réduit de 1399 € avec le code NAE9YY8 et une livraison gratuite et rapide via UPS depuis l'Europe.



Terminons avec le vélo électrique BEZIOR XF200 qui est aussi de type fat bike, et qui est capable de se plier en deux pour faciliter son transport. Ses grosses roues sont de 20" x 4". Entièrement en alliage d’aluminium, il pèse seulement 27 kg et peut supporter un poids maximal de 200 kg sur sa selle ergonomique. Il intègre également un dérailleur 7 vitesses de la marque Shimano.

Il est équipé d'un moteur de 1000 W permettant des vitesses de jusqu'à 40 km/h atteintes en moins de 5 secondes et de grimper des pentes jusqu’à 35°. Sa batterie amovible est de 15 Ah et vous offre 130 km d’autonomie en assistance électrique et 50 km en 100 % électrique. Un écran LCD est présent permettant d’afficher la vitesse, l’autonomie ainsi que les kilomètres parcourus.

Vous trouverez le vélo électrique BEZIOR XF200 au prix exceptionnel de 1309 € avec le code NAE9YY8 avec la livraison gratuite depuis l'Europe.





