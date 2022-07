GoldenEye 007 Remastered : le contexte géopolitique bloquerait la sortie

Le remaster de GoldenEye 007 est attendu par les fans de la franchise depuis des années. Sorti initialement sur N64, le jeu s'est rapidement imposé comme une référence du genre et a participé à populariser le genre du FPS au même titre que Doom ou Quake.

Depuis des années, on évoque la sortie d'une suite ou à défaut, d'un remaster de GoldenEye 007. On a même vu quelques développeurs amateurs reproduire le titre sous des moteurs graphiques et physiques modernes.

Pendant un temps, un remake était prévu sur Xbox 360 avant d'être annulé. Le code source partiel du jeu s'est même retrouvé sur la toile...

Depuis le mois de juin, on a vu apparaitre sur Xbox Series S une liste complète de succès correspondant au titre, laissant supposer d'une arrivée prochaine...

Selon James Grubb, le projet est bien en cours, mais la sortie du jeu est laissée en suspens notamment à cause du contexte géopolitique actuel. La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est ainsi pas propice à sortir un titre qui met en avant le contexte de guerre froide et un agent britannique face aux forces russes.