Goldeneye 007 : retour imminent sur Xbox et Switch ?

Le retour de Goldeneye 007, considéré comme beaucoup comme l'un des meilleurs FPS de l'histoire, est appelé par de nombreux fans depuis des années. Le titre lancé sur Nintendo 64 a installé les bases des FPS modernes et véritablement lancé le FPS en multijoueur (en local).





an Xbox Achievement list for GoldenEye 007 has popped up https://t.co/7oaXNAq0Gr pic.twitter.com/OlTia6hZal — Wario64 (@Wario64) January 1, 2022

Récemment, de petits curieux ont repéré l'apparition des succès Xbox relatifs au titre sur le site TrueAchievements. Il se prépare donc quelque chose du côté du titre et de la plateforme Xbox, ce qui est étonnant puisque le titre n'a jamais été proposé sur système Xbox. Les succès affichés sont très détaillés et paraissent donc totalement authentiques.

Par ailleurs, deux joueurs auraient déjà obtenu certains succès... Des joueurs qui ne sont pas anonymes puisqu'il s'agit d'employés de chez Rare, le studio qui est en charge du titre... Le studio travaillait pour Nintendo avant d'être racheté par Microsoft dans les années 2000.

Nintendo et co propriétaire de la licence avec Rare, et donc la sortie d'un nouveau titre a longtemps posé problème. Néanmoins, il se pourrait que des négociations aient permis à Microsoft et Nintendo d'envisager la sortie d'un remaster sur Xbox et Switch. Pour Nintendo, il s'agirait plus simplement de porter le titre à son catalogue de jeux N64 dans le cadre du Switch Online.

Rappelons par ailleurs que le jeu fête ses 25 ans en aout 2022... de quoi laisse libre cours à toutes les attentes et rumeurs.