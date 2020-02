Google vire 600 applications du Play Store pour publicités gênantes

Grâce à une approche et une détection s'appuyant sur du machine learning, Google annonce avoir supprimé du Google Play Store, près de 600 applications Android. Ce retrait est légitimé par une violation de la politique sur les annonces publicitaires gênantes et des méthodes non autorisées pour l'utilisation d'interstitiels (un format publicitaire plein écran).

De telles annonces gênantes ou perturbatrices englobent plusieurs aspects, comme un affichage visant à générer des clics de manière accidentelle, forcer un utilisateur à cliquer sur une publicité, assujettir l'accès à des fonctionnalités d'une application à la communication d'informations personnelles à des fins publicitaires.

Selon Google, une forme de publicité perturbatrice en augmentation est dite hors contexte. " Des développeurs malveillants diffusent des publicités sur un appareil mobile alors que l'utilisateur n'est pas réellement actif dans son application. "

En parallèle, des sanctions de bannissement ont été prises sur les plateformes de monétisation publicitaire Google AdMob et Google Ad Manager.

" Les développeurs malveillants sont de plus en plus habiles dans le déploiement et pour masquer des publicités perturbatrices, mais nous avons développé de nouvelles technologies pour nous protéger contre ce comportement ", assure Per Bjorke, responsable de la qualité du trafic publicitaire chez Google.

D'après BuzzFeed News qui a interrogé Per Bjorke, la plupart des applications en infraction ont été conçues par des développeurs basés en Chine, Hong Kong, Singapour et en Inde. Elles étaient principalement destinées à des utilisateurs anglophones et ont été installées plus de 4,5 milliards de fois. Il s'agissait notamment d'utilitaires ou de jeux.



BuzzFeed News donne le nom de Cheetah Mobile. Il s'avère en tout cas que dans le Google Play Store, il n'y a actuellement plus aucune application disponible pour cet éditeur. Il est notamment connu pour son application de nettoyage et d'optimisation Clean Master.