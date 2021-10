Google annonce Android 12 L : une version spéciale tablettes et smartphones pliables

Google a profité de son événement dédié à Android pour lever le voile sur Android 12 L, une version spécifique d'Android qui devrait prendre en charge des appareils assez particuliers.

Il s'agira de répondre aux appareils hybrides ou différents des smartphones traditionnels qui optent pour des écrans larges ou modulaires. Android 12 L s'adresse ainsi en priorité aux smartphones à écrans pliables, double-écrans, tablettes, chromebooks et dispositifs avec écran externe.

Google rappelle ainsi la progression des ventes de tablettes, chromebooks et smartphones à grand écran : 250 millions d'appareils actifs sont dotés d'un grand écran et tournent sous Android, il est donc normal que Google s'adresse plus spécifiquement à ces appareils.

Android 12L est déjà disponible en developer preview, l'OS s'adapte ainsi plus facilement aux grands écrans et propose nativement d'afficher plusieurs applications ou informations à l'écran. On peut ainsi accéder à davantage d'informations sur les écrans de verrouillage par exemple avec les options traditionnelles dans une colonne et les notifications de l'autre coté.

Le multitâche devient également plus intéressant : la gestion des fenêtres est mieux maitrisée et il est plus simple de passer d'une application à l'autre. Le letterboxing des applications devient systématiquement personnalisable.

Les développeurs peuvent également découper leurs applications en plusieurs parties baptisées "activités" pour permettre un meilleur agencement en fonction de la taille de l'écran. Une API dédiée permettra de configurer les agencements automatiques en fonction de trois tailles "compact, moyen et étendu".

Android 12L devrait également mieux détecter les charnières et coupures entre les écrans pour mieux adapter l'affichage et tenir compte de la séparation des deux affichages. l'OS est attendu pour le début d'année prochaine.