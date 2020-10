Google Assistant : une meilleure intégration avec des applications tierces

Google Assistant offre un contrôle plus profond pour des applications tierces sur le smartphone Android.

Avec son assistant vocal Google Assistant sur smartphone Android, Google annonce la possibilité de rechercher et effectuer des actions dans plus d'une trentaine d'applications tierces parmi les plus populaires dans le Google Play Store.

Il s'agira donc d'aller plus loin que la simple commande vocale pour ouvrir une application, avec l'idée de permettre à Google Assistant de fonctionner directement avec des applications qui sont installées sur l'appareil.

Amazon, Facebook, Instagram, Twitter, Discord, Snapchat, TikTok, Spotify, Etsy ou encore Postmates sont quelques-unes des applications déjà concernées. Elles s'ajoutent aux propres applications de Google comme Gmail, Maps et YouTube.

Un hic toutefois, si le déploiement est mondial, seul l'anglais est concerné pour le moment. Sachant par ailleurs que davantage d'applications seront ultérieurement de la partie.

Pour les tâches les plus courantes avec des applications, l'utilisateur pourra créer des raccourcis afin d'éviter de mentionner l'application idoine à chaque fois, ou pour créer des commandes vocales génériques.

Les développeurs seront en mesure d'ajouter leurs propres intégrations pour leurs applications, avec des liens profonds revoyant vers des fonctionnalités spécifiques et pages.