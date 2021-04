Google Assistant permet de trouver l'iPhone

Pour son assistant vocal Google Assistant, Google a annoncé le déploiement de quelques nouvelles fonctionnalités. L'une d'entre elles est déjà largement connue pour localiser un smartphone Android perdu grâce à Google Assistant et serait très populaire.

En plus de " Ok Google, trouve mon téléphone ", il sera possible de demander à Google Assistant, " Ok Google, localise mon iPhone. " La première phrase clé ne fera pas de distinction que ce soit un smartphone Android ou un iPhone, mais c'est en tout cas une prise en charge du smartphone d'Apple.

Afin d'autoriser Google Assistant à localiser un iPhone avec par exemple une enceinte connectée, il faudra activer les notifications depuis l'application Google Home sur iOS et procéder à une configuration de Voice Match.

" Pour l'iPhone, une fois que vous aurez accepté de recevoir des notifications et des alertes critiques de l'application Google Home, vous recevrez une notification et entendrez une sonnerie personnalisée ", écrit Google en soulignant que cela fonctionnera même si l'iPhone est en mode silencieux ou avec activation de " Ne pas déranger. "

Apple a semble-t-il été conciliant avec Google pour Google Assistant, avec une autorisation au-delà de ses propres appareils avec Siri.